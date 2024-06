Un don de 1 000 $ pour l’École Monseigneur Sirois

André Corriveau, président de la Fondation Richelieu Montmagny, remet un chèque de

1 000 $ à Mme Mélanie Bélanger et Mme Martine Caron, tous les deux enseignantes à l’école Monseigneur Sirois de Cap-Saint-Ignace. Ce montant serv ira à financer une partie de la production du Gala Bätir sa Fierté. Il s’agit d’un spectacle qui met en vedette des élèves de l’école Monseigneur Sirois devant parents et ami(e)s. Celui-ci représente pour les élèves une occasion unique de découvrir leurs capacités, leurs talents et de relever de nouveaux défis. (LOB)