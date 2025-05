Un nouveau directeur de sécurité incendie à la MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet annonce la nomination de Dominique Chagnon au poste de directeur de sécurité incendie. Chagnon sera responsable de la supervision des services de sécurité incendie des cinq municipalités membres de l’Entente intermunicipale, en plus de la gestion de son équipe à la MRC de L’Islet. Ses principales tâches comprendront la coordination des opérations de prévention et d’intervention, la formation des pompiers, la planification de l’entretien des équipements et le respect du schéma de couverture de risques.

M. Chagnon aurait plus de 36 ans dans le domaine des services de sécurité incendie, dont 31 ans Service d’incendie de Montréal. Son parcours inclut notamment des fonctions de chef aux opérations, de directeur de programme pour l’équipe de recherche et sauvetage en milieu urbain CAN-TF6 ainsi que de colonel honoraire au sein de l’Aviation royale canadienne des Forces armées canadiennes.

« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Chagnon au sein de notre équipe. Son impressionnant parcours, son leadership mobilisateur et sa vision stratégique contribueront sans aucun doute à renforcer la sécurité et la protection des communautés de notre vaste territoire », souligne M. Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

M. Chagnon succède à Langis Gamache qui a pris sa retraite après 18 ans de service à la MRC.