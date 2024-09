Un pique-nique solidaire pour mobiliser les citoyens

La première initiative du comité de mobilisation de l’association locale de Québec solidaire Côte-du-Sud, chargé de recruter de nouveaux membre, de dynamiser la vie associative et de mener des actions militantes dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, s’est déroulée le samedi 24 août dernier.

En effet, il a organisé un pique-nique solidaire, ouvert à toutes et à tous, qui s’est tenu à La Pocatière. Les participants et les participantes ont eu l’occasion de rencontrer et d’échanger avec plusieurs personnes.

De plus, lors de son assemblée générale annuelle du 25 juin 2024, l’association a élu un nouveau comité de coordination composé de six membres, dont deux recrues. Depuis, Les deux co-portes-paroles sont Karyne Thériault et Guillaume Dufour. Eugénie Morales Marier est représentante officielle, tandis que Marion Perreault est responsable des communications et de la mobilisation. Michel Julien et Thérèse Ouellet complètent le comité de coordination.

D’autres activités sont prévues et seront annoncées sur les pages Facebook et Instagram de Québec solidaire Côte-du-Sud. Les personnes intéressées à devenir des membres peuvent le faire sur le site web du parti. (LOB)