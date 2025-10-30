Un projet communautaire mettant en lumière la santé mentale

Le Collège Jésus-Marie-de-Bellechasse (CJMB), en collaboration avec la Maison des jeunes du village, a présenté lors d’un événement le 12 octobre dernier son projet de tableau « Nidanay » qui a été installé au gazebo situé entre la marina et le CJMB. Le tableau « Nidanay » est un outil de sensibilisation et d’éveil conçu en confinement par Michel Legault, un résidant de la Rive-Sud de Montréal, après le décès de sa conjointe par suicide au début de la pandémie de Covid-19. Il a lancé ce projet avec le soutien de travailleurs sociaux et de psychologues. L’objectif est de permettre à toute personne de s’exprimer plutôt que de ressasser ses problèmes en solitaire. D’une dimension de 90 cm par 180 cm, il inclut plusieurs bulles d’expression à remplir selon les émotions personnelles du moment.

« On veut ainsi faire un pied de nez à la douleur, à la solitude et au doute que plusieurs traversent en silence. On souhaite ranimer l’espoir, ouvrir la porte au dialogue, au soutien et à l’aide. Ce geste d’expression communautaire, accessible à tous, rejoint la mission du CJMB. Les personnes qui éprouvent le besoin de recevoir une aide y sont invitées à composer gratuitement le numéro 211 offrant des services d’écoute et de référence en matière de programmes et de services sociaux de proximité par clavardage ou par téléphone », souligne la technicienne en éducation spécialisée, Maude Dubé.