Jean-François Roy, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Marc Laurin, maire de la Ville de Montmagny, Bernard Boulet, administrateur à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, et Jessy Croteau, conseiller municipal et responsable du chantier « Sports, loisirs, et vie communautaire ».