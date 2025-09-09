Une 4e Fiesta d’automne

La MRC de L’Islet et ses partenaires invite la population à la 4e édition de la Fiesta d’automne qui se tiendra cette année à Sainte-Perpétue à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud. Les activités seront le 11 octobre entre 10 h et 16 h.

Dès 10 h, les participants pourront choisir d’assister au traditionnel tournoi de soccer amical, de vivre des activités familiales variées, de profiter des différentes animations musicales ou même de découvrir un éventail de saveurs locales. Puis, la journée se poursuivra avec la remise des médailles du tournoi de soccer à 15 h, suivie d’un moment de clôture.

Cet événement entièrement gratuit est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre de son Programme d’appui aux collectivités.