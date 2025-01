L’équipe de l’immigration de la MRC de Montmagny organise une activité́ interculturelle et intergénérationnelle à la salle municipale de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud le 25 janvier prochain sous le thème « Bienvenue chez nous! ».

La journée débutera dès 14h avec un atelier de cuisine animé par le chef Jean- Yves Goulet et se poursuivra avec un atelier de sensibilisation animé par l’équipe d’immigration. L’activité se conclura avec un 5 à 7 aux sons de la musique traditionnelle avec le chansonnier Éric Saint-Pierre.

Il est possible de réserver sa place auprès d’Élyse Mercier, agente à l’immigration à la MRC de Montmagny.

Cette activité gratuite est rendue possible à l’implication du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, de la municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et de la MRC de Montmagny.