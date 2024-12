Une après-midi magique de Noël pour les jeunes de Saint-Pamphile

La traditionnelle fête de Noël pamphilienne, a permis aux enfants et à leurs familles de célébrer Noël dans une ambiance chaleureuse et festive. Plus de 60 enfants, accompagnés de leurs parents et grands-parents, ont participé à cette journée pleine de sourires et de magie.

Le spectacle « La mission de Noël du Lutin Farfouille » a été un véritable succès, faisant rire et danser les enfants tout au long de la représentation. Après le spectacle, des biscuits du Père-Noël et du lait ont été partagés en collation, créant une atmosphère conviviale et joyeuse.

Le Père-Noël, fidèle au rendez-vous, a ensuite fait une apparition surprise pour remettre des jouets aux enfants, renforçant la magie de la fête. De plus, un tirage au sort a permis à six heureux gagnants de repartir avec un livre de Noël, ajoutant une touche supplémentaire de bonheur.