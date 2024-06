Une belle expérience à l’étranger pour trois cégépiens d’ici

Trois finissants du Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM) complètent actuellement leur immersion de six semaines à l’étranger dans le cadre de leurs études en Arts, lettres et communications.

Aryane Boucher a choisi le Costa Rica, plus précisément la ville de La Fortuna, où elle travaille bénévolement dans une école primaire à titre d’assistante pour un enseignant en anglais et en éducation physique. Quand elle ne travaille pas, elle visite ce pays d’Amérique centrale dont la nature ne cesse de la surprendre. Naomie Dubé s’est quant à elle posée à Brisbane, en Australie. Elle perfectionne son anglais en suivant des cours à l’école internationale de langues EF (English First). L’expérience lui permet également de côtoyer d’autres étudiants internationaux et de développer ses compétences culturelles. Finalement, Issam El Ouiazzani s’est envolé pour le Rain Forest Inn à Puerto Rico, une destination partenaire parmi les plus populaires chez les étudiants du CECM. En plus de pratiquer l’anglais et l’espagnol, Issam réalise pour l’auberge certaines tâches bénévoles, principalement à titre de technicien en informatique, une expertise qu’il possédait déjà grâce à son DEC en Techniques de l’informatique précédemment complété au Cégep de La Pocatière.

« Tous nos étudiants finissants en option langues ont la chance de vivre une immersion à l’étranger. C’est l’occasion pour eux de se dépasser, d’apprendre à se connaître et de développer une grande ouverture envers les autres», explique Tabitha Rondeau, enseignante en anglais et responsable du programme Arts, lettres et communication. (LOB)