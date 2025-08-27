Une Fête de la famille réussie

Saint-Fabien-de-Panet a récemment tenu sa traditionnelle Fête de la famille qui vise à rassembler la population lors d’une ambiance festive. Pour les participants, il y avait jeux gonflables, musique, sport et dégustations pour se divertir. Un match de soccer interculturel s’est aussi tenu.

Les saveurs locales étaient également au rendez-vous : les produits du terroir de La Ferme Flanc Sud de Saint-Fabien-de-Panet et le blé d’Inde des Vergers et Jardins Caouette de L’Islet étaient au menu. La municipalité remercie Sylvain Caouette et Jérôme Doyon du Marché Richelieu Doyon & Frères pour leurs contributions. Elle souligne aussi l’implication de plusieurs bénévoles, comme Brigitte Bolduc qui a fait le service des blés d’Inde et Kathy Montminy et Jessy Guénard, qui ont tenu le kiosque des boissons. Guy Mercier et son équipe ont fait l’épluchette des blés d’Inde alors que Claude Doyon et Brigitte Bolduc ont offert du soutien pour la vente des hamburgers et des hot-dogs.

Les feux d’artifice prévu en soirée ont toutefois dû être annulés en raison de l’indice extrême de la SOPEU en place ce jour-là qui annonce un grand risque de feux de forêt.