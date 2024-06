Une jeune amputée de Cap-St-Ignace participe à un événement Retrouvailles

Justine Sylvestre, âgée de 28 ans, de Cap-St-Ignace, a participé à un événement Retrouvailles le 8 juin dernier à l’hôtel Plaza de Québec.

Justine a perdu une partie de son pied gauche en raison d’un accident mettant en cause un tracteur de pelouse. Elle est une doyenne du Programme pour enfants amputés (Les Vainqueurs) de l’Association des Amputés de guerre. Elle bénéficie d’une aide financière pour l’achat de membres artificiels et d’appareils spécialisés.

L’événement auquel elle a pris part a permis aux Vainqueurs et à leur famille de rencontrer d’autres personnes amputées, d’échanger sur leurs expériences communes et d’en apprendre plus sur l’association et ses divers programmes.

Ainsi, la Capignacienne a eu l’occasion de partager son expérience avec les plus jeunes Vainqueurs et de faire de nouvelles connaissances au sein d’un groupe qui vit des expériences semblables.