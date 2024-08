Une journée pour raviver la flamme

L’Ancre, Le Trait d’Union et le CISSS de Chaudière-Appalaches s’unissent pour présenter un évènement afin de prévenir le suicide sous la thématique Ravive TA flamme. La population est invitée à se rendre à l’Espace citoyen de Montmagny entre 10 h et 19 h le mardi 10 septembre prochain.

D’abord, il y aura des projections en continu du documentaire Des vies à vivre. Plusieurs membres de la distribution du film seront présents pour participer à différentes conversations sur le sujet. Aussi, des organismes œuvrant en santé en santé mentale seront sur place pour présenter leurs services et disponibles pour répondre aux questions entre 11 h 30 et 17 h 30.

Également, des panels d’experts se succèderont tout au long de la journée pour échanger à propos des enjeux liés à la crise suicidaire, à la prévention de la mort volontaire et au rétablissement. Chacun des forums de discussion est orienté pour rejoindre une clientèle spécifique, mais la plupart seront accessibles à tous.

De plus, afin de permettre la participation des gens d’affaires, une activité au coût de 20 $ où il sera question de santé psychologique au travail aura lieu de 12 h à 13 h 15. Elle inclura un dîner et les personnes intéressées doivent réserver sur la page Facebook de l’évènement. Enfin, les proches aidants auront une période d’échange à 17 h 30 qui comprendra un souper-projection suivi d’une discussion animée par L’Ancre. La somme de 20 $ est demandée et il faut réserver à l’avance auprès de cet organisme.

À travers cette collaboration, les organisateurs cherchent à créer un réseau de soutien fort et accessible à tous. Ils rappellent que la prévention du suicide ne se limite pas à une journée; c’est un engagement de tous les instants, où chaque acteur de la communauté joue un rôle crucial. Leur message est clair : il y a toujours de l’espoir, et ensemble, nous pouvons surmonter les épreuves les plus difficiles.