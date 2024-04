Une portathèque pour les nouveaux parents

Le Re-Lait Montmagny-L’Islet a reçu l’appui des Caisses Desjardins de la MRC de Montmagny et du Nord de L’Islet pour la création de la première portathèque sur le territoire. Les parents pourront donc y recevoir des conseils afin d’apprendre à bien pratiquer le portage et près d’une vingtaine de porte-bébés sont disponibles gratuitement à l’essai. Il sera aussi possible d’en faire la location.

Ce partenariat avec Desjardins représente une aide de plus de 3 000 $ à l’organisme Le Re-Lait. « Nous sommes très fiers d’encourager cette initiative qui vise à offrir aux parents de la région la possibilité de pratiquer le portage de manière accessible et sécuritaire », affirme, Francyne Pellerin.

Sur la photo, Éricka Gonthier, administratrice de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Frédérique Gagnon, directrice du Re-Lait Montmagny-L’Islet, Isabelle Pelletier, monitrice et conseillère et Francyne Pellerin, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.