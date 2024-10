L’organisme Maison La Frontière s’est joint au mouvement de la Nuit des sans-abris pour la tenue d’un premier événement le 18 octobre dernier pour les MRC de Montmagny et L’Islet. Une cinquantaine de personnes ont participé au rassemblement qui avait pour thème « la lumière » pour symboliser l’espoir et la solidarité pour celles et ceux qui vivent dans l’ombre de l’itinérance et de la pauvreté.

Le conseil d’administration de la Maison La Frontière se dit fier de cette première édition : « Cette soirée a permis d’éclairer une réalité souvent invisible dans nos régions, et il est crucial que nous continuions à sensibiliser le public et à collaborer pour apporter des solutions durables », affirme Mélissa Thibaut, présidente de l’organisme.

Symboliquement, les personnes présentes étaient invitées à apporter une lampe de poche. Elles ont été remises aux personnes dans le besoin. Il est encore possible de faire un don à cet effet.

Plusieurs organismes étaient présents, comme le Trait-d’Union et le Havre des femmes. Des élus des différents paliers gouvernementaux ont aussi participé. La Frontière remercie également la collaboration de l’enseignante Dominique Dumas et de sa classe de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, les bénévoles de la Ville de Montmagny et de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour le prêt d’équipements ainsi que Tim Hortons pour le don de café.