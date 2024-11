Un premier tour de roue a été réalisé au nouveau Jardin collectif de Saint-Pamphile. Depuis la réalisation, l’automne dernier, d’une épluchette de blé d’inde pour réunir des personnes intéressées à participer à son développement, l’idée n’est pas tombée dans l’oubli. Dès décembre 2023, des rencontres de préparation ont eu lieu afin de choisir les légumes à planter.

En avril, une activité familiale a réuni 21 personnes afin de préparer les semis : graines, terre, partage de connaissances et plaisir ont été réunis. Des jardins surélevés ont été construits au printemps et rendent le jardinage plus simple.

Tout au long de l’été, ce sont donc une quarantaine de personnes de tous âges provenant de quatre municipalités différentes qui ont participé à dix rencontres d’entretien et de récolte du jardin, en plus d’un pique-nique intergénérationnel et d’une activité de littératie magique.

Les légumes cultivés ont été partagés non seulement entre les personnes directement impliquées, mais également avec 20 familles, et 10 personnes seules, aux amis du CPE de Saint-Pamphile, à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet et dans le Communo-frigo de Soupe aux Boutons situé à Tourville.

L’ajout de ce Jardin collectif apporte certes au milieu un ajout alimentaire, mais a aussi permis aux participants de faire des apprentissages, de développer des habiletés sociales, d’augmenter l’estime de soi, de briser l’isolement et de développer un sentiment d’appartenance. Nul doute que l’initiative se reproduira l’an prochain.

Cette action est issue du plan d’actions de L’ÉcoRéussite de L’Islet-Sud et favorise l’engagement des enfants dans la communauté; Alpaga de Saint-Pamphile et L’ABC des Hauts Plateaux sont les partenaires qui ont mis les mains dans la terre pour faire vivre cette initiative unique dans le milieu. (LOB)