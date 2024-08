Sylvie Fortin, de Notre-Dame-du-Rosaire, a eu la chance de remporter un gros lot de 200 000 $ en grattant un billet Super cagnotte. Elle a découvert qu’elle avait gagné à son retour du dépanneur. Pensant au départ avoir mis la main sur une petite somme, elle a rapidement réalisé qu’il s’agissait plutôt d’un gros lot. Excitée, elle est allée chez son fils pour lui montrer le billet. « Tu as vraiment gagné, la mère! », lui a-t-il confirmé. Avec cette somme, elle prévoit acheter des outils pour faciliter l’entretien de sa maison.

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur Accommodation NDR, situé au 85, rue Principale, à Notre-Dame-du-Rosaire.

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie.