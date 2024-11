Une soirée pour rires et échanger entre parents et ados

La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet, la Maison des jeunes de L’Islet-Nord, l’Écoréussite et L’Ancre annoncent l’événement « Rires et découvertes » qui se tiendra le 15 novembre à 18h00 à La Vigie à Saint-Jean-Port-Joli.

Cet événement vise à favoriser les échanges et la réflexion entre parents et adolescents, le tout dans une ambiance ludique et conviviale. La soirée débutera par un spectacle d’humour d’une durée d’environ une heure, mettant en vedette Franky, Chris Leclerc et Pascal Martineau.

Après le spectacle, les parents auront l’occasion de visiter des kiosques tenus par diverses organisations du territoire, offrant des ressources et des informations sur les enjeux qui touchent les familles. Des intervenants seront sur place pour présenter les services offerts et répondre aux questions. Pendant ce temps, les jeunes pourront s’amuser et relever des défis dans la caravane Défi-Évasion.

« Cette activité est un exemple de collaboration du milieu communautaire. Née des difficultés rencontrées par des parents du territoire, l’initiative permet d’ouvrir le dialogue par l’humour tout en ayant une visée de sensibilisation. Il s’agit d’un modèle inspirant », affirme d’une même voix le comité organisateur.

Il est possible de réserver sa place via la plateforme Le Point de vente. (LOB)