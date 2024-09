Vérification de la présence de plomb dans l’eau potable des résidences raccordées au réseau d’aqueduc

La Ville de Montmagny, suivant la règlementation provinciale, procède présentement à des vérifications de la teneur en plomb dans l’eau potable des résidences et bâtiments plus anciens desservis par le réseau d’aqueduc.

Pendant plusieurs années, le plomb a été utilisé dans une multitude de produits tels que la peinture, l’essence, les boîtes de conserve, les produits cosmétiques et les tuyaux de distribution d’eau des bâtiments, d’où l’appellation de « plomberie ». Les effets de ce métal sur la santé humaine ont fait l’objet d’études scientifiques et on sait désormais qu’il peut affecter le système nerveux et avoir une incidence sur le développement intellectuel des enfants.

Les propriétaires dont la résidence a été construite avant 1970 ou qui ont des raisons de croire qu’il pourrait y avoir des tuyaux en plomb dans leur maison et qui souhaitent faire tester leur eau gratuitement par un(e) technicien(ne) de la Ville sont invités à communiquer avec le Service des travaux publics et infrastructures d’ici le 18 septembre 2024.

Comme l’échantillon doit être prélevé à l’intérieur du bâtiment, un rendez-vous sera fixé afin d’effectuer le prélèvement. Le résultat sera ensuite transmis au propriétaire dans les semaines suivantes. Advenant le cas où des traces de plomb soient détectées, des recommandations seront faites aux propriétaires pour leur permettre de réduire leur exposition au plomb par des actions simples.

Il faut savoir que la présence de plomb dans l’eau ne constitue pas un problème généralisé ni préoccupant à Montmagny et que la plupart des tests effectués au fil du temps ne révèlent pas de présence de ce métal au-delà des limites fixées par Santé Canada. La Ville entreprend néanmoins chaque année une campagne de vérification préventive afin de préserver la santé de ses citoyens.