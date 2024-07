Vif succès pour le 60e anniversaire du IGA Coop de Montmagny

La population a répondu en grand nombre à l’invitation du IGA Coop de Montmagny, qui a fêté son 60e anniversaire le dimanche 14 juillet 2024. En effet, des milliers de personnes se sont présentées pour participer aux différentes activités offertes pour toute la famille. Il faut que dire que Dame nature a également collaboré à la fête, la température étant radieuse.

Pour les enfants, il y avait des jeux gonflables, du maquillage et différentes autres activités. Quant à eux, les adultes ont pu danser ou jouer au mini-putt. Tous et toutes ont pu déguster des hot dogs, des sandwichs au poulet effiloché, des boissons, etc. De plus, de nombreux partenaires se sont associés à la coopérative.

Francis Rouleau, directeur général de la Coop IGA, s’est dit très satisfait de la participation des gens et heureux du déroulement de l’événement.