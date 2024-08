18 500 $ pour la Fondation Richelieu

La Fondation Richelieu a tenu son 12e Tournoi de golf le 23 août dernier au Club de golf de Montmagny et 106 joueurs ont participé.

Pierre Dumont, enseignant à la retraite, membre du Club de golf depuis 58 ans et champion golfeur du club pendant plusieurs années a remercié les gens présents et s’est dit honoré d’avoir été choisi comme président de ce tournoi avec son fils, Dr Luc Dumont. Il a souligné que le Club Richelieu et la Fondation Richelieu Montmagny jouent un rôle très important pour les jeunes de la région.

Le président de la Fondation, André Corriveau, a finalement dévoilé la somme de 18 500 $ amassée lors de l’événement, qui sera redistribuée vers des projets ou organismes qui répondent aux besoins des jeunes.