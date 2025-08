Deux natifs de L’Isle-aux-Grues prennent la route du sport-études aux États-Unis

« J’ai vraiment hâte de commencer mon expérience aux États-Unis, confie Raphaël Poulin. À la fin de l’année scolaire, j’avais de la difficulté à me concentrer en cours de français en sachant que je n’en referai plus. Malgré tout, je mets les efforts nécessaires pour arriver prêt et ne pas les décevoir. [...] De mon côté, rien n’est encore confirmé, ajoute Abigaël Poulin. Je suis anxieuse, car je sais que la date approche et que ce n’est pas encore officiel avec l’école. »

Si Raphaël sait déjà qu’il intégrera Northwood School pour y étudier et jouer au soccer, sa sœur est toujours en attente d’une réponse officielle de l’université de Miami.

« J’ai parlé avec l’entraîneur de rugby, qui m’a confirmé qu’il me voulait dans l’équipe. Je suis actuellement en contact avec l’école pour faire parvenir mes bulletins officiels de du highschool que j’ai fréquentée », explique Abigaël, qui a terminé son secondaire en Floride il y a deux ans.