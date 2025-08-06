Le Montel remporte son match le plus important de la saison régulière

Devant une foule nombreuse rassemblée au terrain multisport Laprise, le meilleur buteur de la division 5, Ali Elgass, a inscrit un triplé pour un deuxième match consécutif, dont un but sur penalty. Il porte ainsi son total à 20 filets en seulement dix parties. Le vétéran Michael Robichaud a marqué l’autre but du Montel.

De son côté, le polyvalent magnymontois Charles-Olivier Thibault a été nommé joueur du match Sports Experts grâce à sa performance remarquée. Le gardien Mohamed Ounacer, quant à lui, a concédé seulement son huitième but en 11 rencontres.

Après 11 joutes, le Montel trône au sommet du classement avec une fiche parfaite de 11 victoires.

Le prochain match des Magnymontois aura lieu le mardi 12 août à 21 h 15, alors que le Montel se déplacera pour affronter le CS Trident.