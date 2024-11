Dur match du Caron Industries face à Saint-Charles

La série victorieuse à domicile du Caron Industries de Montmagny a pris fin dimanche en après-midi et la troupe de Martin Guérette continue de descendre au classement général. Les rivaux de longue date, le Lafontaine de Bellechasse s’est imposé 6-3 devant les 208 spectateurs magnymontois.

La première période n’a pas été facile pour le Caron Industrie. Les Magnymontois ont eu de la difficulté à se trouver sur la glace, laissant donc place à des jeux décousus. « Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Comparativement à avant. On a eu de belles parties. La dernière contre Bellechasse, ça a été la plus belle partie de l’année en jeu collectif. On a marqué sur sept buts, il en a cinq que c’étaient des tic-tac-toes. Tous fonctionnaient. Ce qu’on n’est pas capable de reproduire présentement », a souligné l’entraîneur adjoint du Caron Industries, Éric Bourget. Les Jaunes et Verts ont quand même été en mesure de limiter les dégâts en première période en laissant passer un seul but sur les 15 tirs menés vers la cage de Gabriel Tremblay.

Un deuxième tiers difficile

Les Bellechassois ont profité des déboires du Caron avec deux buts pour ouvrir la marque de la deuxième période. Les locaux ont toutefois tenté de revenir dans la rencontre en installant du jeu physique et en trouvant le fond du filet. Xavier Paré a décoché un tir digne des ligues majeures afin d’amener la marque à 3-1. Le plaisir a été de courte durée. Les Magnymontois ont laissé leur gardien à lui-même en laissant fréquemment un joueur adverse dans l’enclave et en étant deuxième sur le disque. Le Lafontaine a marqué deux autres filets pour retourner au vestiaire avec une avance de quatre buts. « Bellechasse la voulait plus que nous autres. Le Lafontaine s’est présenté. Ce n’est pas qu’on ne s’est pas présenté, on a mal travaillé. Le plan de match n’a pas été appliqué. On tombe dans nos vieilles habitudes », a indiqué Éric Bourget.

Laissant un sixième tir trouver le fond du filet, les hommes de Martin Guérette ont repris leurs esprits, mais trop tardivement dans la rencontre. Emile Martin et Xavier Paré ont été laissés seuls dans l’enclave afin d’amener la marque à 6-3.

Les Magnymontois devront être prudent dans les prochaines rencontres et éviter de perdre de précieux au classement. Ils se retrouvent maintenant en milieu de peloton, à la cinquième position avec six victoires et quatre défaites. Rappelons que le Caron Industries avait commencé la saison avec cinq victoires consécutives. « Il y a une bonne parité, mais il faut éviter de descendre au classement. [...] Il faut revenir à la base. Revenir à l’application du plan de match en jouant collectif. C’était notre force au début de la saison. C’est ce qu’on fait le moins présentement », a ajouté l’adjoint à Martin Guérette.

Ils pourront repartir sur une nouvelle note cette fin de semaine au tournoi Lefrançois-Lorrain de Saint-Romuald. Le Caron affrontera de nouveaux visages, vendredi, en les Gouverneurs du Noroit 2 (5-6-0) ainsi que les Vics de Granby (3-4-1) plus tard en soirée.