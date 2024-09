Everest : trois bons trios et de la relève !

« C’est difficile de faire du junior AAA, car les gars ont plein d’options. L’espoir du junior majeur pour certains, le réseau collégial pour d’autres, ou encore jouer simplement pour le plaisir avec leurs amis dans des niveaux inférieurs, ayant perdu le goût de la compétition. C’est pourquoi il est difficile de porter un jugement sur les autres formations du circuit en début de saison », a expliqué l’homme de hockey qui entreprend sa troisième campagne sur la Côte-du-Sud.

Il note que beaucoup de bons joueurs ont quitté la LJAAAQ à la conclusion des séries l’an dernier, mais que sa formation est chanceuse ayant réussi à retenir les siens. « Les gars ont vécu ce que c’est que d’aller jusqu’au bout. Ils ont envie de revivre cette expérience pour gagner cette fois ».

Une approche différente

L’an dernier, Labrecque a misé sur des duos offensifs pour déjouer les équipes adverses. La stratégie diffèrera à partir du 6 septembre au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil : « J’ai un excellent top 9 qui peut produire et jouer sur 200 pieds. Puis notre 4e trio se composera de jeunes que nous allons développer. On fonde beaucoup d’espoir envers eux. Mais on est très content de notre alignement et on verra comment le tout va se développer. Cette fois-ci, le but est de gagner un 7e match en séries. Avec des Thomas Bégin, Félix Riverin, Dan Chrétien, Serein Ntibashboye, on a le talent. On a Tommy Bouchard qui peut en prendre plus. Victor Poulin, Xavier Fournier aussi. C’est à eux d’en donner plus et de faire la job »

Surprise des locaux

« Parmi les surprises, il y a Joey Pelletier. Il sort du junior AA de Montmagny. Il a eu un excellent camp, on est vraiment content de lui. En plus, c’est un gars de la place. Il travaille tout le temps fort et apporte beaucoup d’énergie. Il y a aussi Charles Boulet. C’est aussi un gars d’ici. Il m’a écrit cet été pour me manifester son intérêt. Il a joué les deux dernières saisons aux États-Unis. J’ai coaché contre lui il y a trois ans dans le midget Espoir. J’étais en Beauce et lui évoluait pour les Corsaires de Lévis. C’est un gros bonhomme qui joue dur et physique. Ce n’est pas facile de se mesurer à lui. Son camp s’est amorcé lentement, car il revenait d’une grosse blessure. Plus ça avance, plus on aime ce que l’on voit. On a beaucoup de profondeur en défense », a noté celui qui agit aussi comme directeur général.

« Parmi les recrues, on a Marc-Olivier Roy. Je suis vraiment fier d’avoir réussi à le convaincre et à l’attirer chez nous. D’abord, il se questionnait, mais il a accepté de se jpoindre à nous. Il a été repêché par les Remparts de Québec. C’est lui qui a marqué deux buts très importants qui ont permis au Séminaire St-François de gagner la Coupe Télus il y a deux ans. Il est capable de joueur du gros hockey sous la pression. Dans le filet, Alexandre Lauzier est une valeur sûre, figurant parmi les trois meilleurs gardiens de la LJAAAQ. Quant à lui, Charles Dumais a gardé moins de 20 matchs l’an dernier. C’est un gars de 6‘4 pieds qui a besoin d’avoir du temps de jeu et on a confiance en lui. Il a été excellent à sa dernière sortie contre Princeville, mais il a encore besoin d’un certain temps. Il a tout laissé derrière lui à Montréal pour venir ici », note fièrement l’entraîneur.

Quant à la défensive, avec les Timothy St-Pierre, Mathieu Martel, Nicolas Lamontagne, Eliot Chaput et compagnie, il se dit en pleine confiance de connaître du succès. (Au moment d’écrire ses lignes, il y avait une transaction à confirmer.)

Enfin, mentionnons le départ de Jean-Christophe Coulombe. Il a quitté le camp, la motivation n’étant plus au rendez-vous.