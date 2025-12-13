Séances d’aquaforme inspirées des Fêtes à la piscine Guylaine-Cloutier

Pour continuer de bouger durant le temps des Fêtes, la Ville de Montmagny propose quatre séances d’aquaforme spécialement conçues à la piscine Guylaine-Cloutier. Ces activités thématiques promettront de mettre un peu de magie et beaucoup d’énergie dans la routine des participants.

Une première thématique inspirée de Noël se tiendra le lundi 22 décembre prochain, où la musique et l’éclairage créeront une atmosphère chaleureuse et scintillante. Une première séance aura lieu de 9 h à 10 h, puis une deuxième de 18 h 30 à 19 h 30.

Édition Rigodons

Sur une note encore plus énergique, la thématique inspirée par la musique du Nouvel An invitera les participants à bouger sur les airs endiablés des rigodons. Ambiance festive garantie! Les séances se dérouleront le mardi 30 décembre de 13 h 15 à 14 h 15, puis de 18 h 30 à 19 h 30.

Et pour amplifier l’expérience, les accessoires de Noël ou du Nouvel An seront permis, à condition qu’ils soient adaptés à l’eau.

Le coût d’inscription est de 5 $ par séance. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne au ville.montmagny.qc.ca/inscription jusqu’au mercredi 23 décembre à midi.

Il sera aussi possible de s’inscrire sur place avant chacune des séances en ayant l’argent comptant en main pour régler le paiement.