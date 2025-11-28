L’École secondaire Louis-Jacques-Casault inaugure ses deux simulateurs de golf

« Le grand projet d’acquérir deux simulateurs pour l’École secondaire Louis-Jacques-Casault a pris forme à l’été 2023. Le président du conseil d’administration du Club de golf de Montmagny, Pierre Fréchette, est venu cogner à notre porte. Il était question de notre équipe de golf Grizzlys qui n’avait pas beaucoup de relève et du désir de faire connaître ce sport à une clientèle futur », explique la directrice adjointe qui s’occupe également du volet sport à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, Marie-Ève Kirouac.

Pour ce faire, en constatant les « limites de la pratique intérieure au gymnase » et en « souhaitant offrir aux élèves un espace d’entraînement plus réaliste et attractif », la direction et les partenaires ont entrepris la mission d’offrir du golf à l’année grâce à des équipements professionnels.

Ainsi, les étudiants de l’école pourront utiliser les simulateurs de golf durant les cours d’éducation physique, sur l’heure du dîner, et pour la pratique du golf en activité parascolaire.

Disponible à la population

Non seulement ces deux simulateurs seront bénéfiques pour les élèves et pour les 33 jeunes qui font partie de l’équipe des Grizzlys en golf, dont 9 qui évoluent dans le RSEQ, mais il y aura aussi un partenariat avec le campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière qui intégrera le golf à son programme de sports.

« Ce projet renforce les liens entre nos deux institutions et élargit les opportunités pour nos jeunes sportifs. C’est une belle occasion pour nos jeunes qui vont commencer ici et poursuivre du côté des Gaulois avec le Cégep de La Pocatière au campus de Montmagny », souligne le directeur de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, Patrick Gagnon.

Les deux simulateurs seront également accessibles à la communauté sous forme de réservation en dehors des heures de cours. Les prix et l’horaire des réservations seront disponibles en communiquant avec l’équipe du CCRM qui est responsable de la location des locaux par téléphone au 418-248-7766.

Une campagne de financement

Pour financer ce projet d’une valeur de plus de 190 000 $, la Fondation de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault s’est impliquée lors des levées de fonds à l’occasion d’un tournoi de golf et d’une soirée vins et fromages.

La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a également offert une contribution monétaire de 75 000 $, puis la MRC de Montmagny a accordé une somme de 20 000 $ pour la réalisation de ce projet.

Ce montant provient respectivement des enveloppes du Fonds de soutien aux projets structurants, issu du volet Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, ainsi du Fonds Signature Innovation en santé durable, du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

De leur côté, les Enfants d’cœur ont donné la somme de 10 000 $, Pierre Fréchette a contribué à la hauteur de 8 500 $, puis Chabot Carrosserie, Industries Guimont et la Société Immobilière Imoco ont fait un don de 5 000 $ chacun.

La Fondation Louis-Jacques-Casault a aussi contribué à la hauteur de 3737 $, alors que le Club Richelieu de Montmagny a offert un montant de 2 500 $.