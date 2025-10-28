United World Games : un basketteur magnymontois s’envolera vers l’Autriche

Ludovick Dorval-Caron, un basketteur natif de Montmagny âgé de 18 ans, s’envolera vers Klagenfurt, en Autriche, en juin prochain pour représenter l’Équipe Québec de basketball de la délégation canadienne aux United World Games 2026.

« Tout part d’une publication Facebook qui présentait l’événement dans le but de s’inscrire pour représenter le Québec en Autriche. Alors, avec mon père, on s’est dit pourquoi pas. Je suis allé aux sélections avec aucune attente. Ça s’est super bien passée et s’en ai suivi une très bonne nouvelle », résume Ludovick Dorval-Caron. Malgré tout, l’athlète magnymontois ne s’attendait pas du tout à être sélectionné, lui qui qualifie sa sélection parmi l’Équipe Québec de « surprise ». « C’était une très grande surprise. Je suis allé là-bas, je me suis donné à fond et je n’avais pas vraiment le recul sur ma performance, mais quand je suis sortie de là, mon père m’a mentionné que j’avais vraiment bien fait ça et que les entraîneurs m’avaient remarqué. Alors, je savais que j’avais mes chances, mais pas au point d’être convaincu à 100% d’être choisi », ajoute-t-il fièrement. Parrainés par l’UNESCO, les United World Games sont le plus grand événement sportif junior dans le monde. Ainsi, la délégation du Canada en sera à sa quatrième participation lors de l’édition 2026 en Autriche qui se déroulera du 18 au 21 juin. Pour l’occasion, la compétition regroupera plus de 8000 athlètes juniors provenant de 30 nations.

Se démarquer du lot

Pour s’envoler en Autriche, Ludovick Dorval-Caron a été l’un des dix membres de l’Équipe Québec à être sélectionné parmi une soixantaine de jeunes. Également, le Magnymontois a réussi à se distinguer parmi des athlètes de division un et deux. « On a vraiment été agréablement surpris, car il y avait beaucoup de joueurs de division un et deux, explique le père de Ludovick, Éric Dorval. Or, comme l’entraîneur nous a dit là-bas, bien que le calibre fût très fort, ceux de division 3, comme Ludovick ont été choisis pour des forces spécifiques. Chaque membre de l’équipe se complète, donc les dirigeants ont composé une équipe de haut calibre pour pouvoir compétitionner au tournoi. » Par ailleurs, pour son père, Éric Dorval, l’annonce de la sélection de son fils a été très émotive. « Ç’a été très émotif pour nous, car c’est une grande nouvelle. Avec nos enfants, ont les encouragent et ont les poussent, mais lorsqu’on atteint un certain niveau et on voit que ça évolue, on est toujours très fier de nos enfants naturellement », souligne-t-il avec émotion.

Des objectifs précis