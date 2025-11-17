Une saison de rêve se termine avec une défaite au Bol D’Or

La saison de rêve des Gaulois de La Pocatière Football ne s’est pas terminée de la manière dont ils auraient souhaité. Après 10 victoires consécutives, la formation pocatoise s’est inclinée dans son tout dernier match, en finale du Bol d’Or. Ce sont les Griffons de l’Outaouais qui ont eu le dessus 35-11. Avec une saison quasi parfaite, l’équipe qui évolue en collégial division 3, a notamment été menée par des athlètes de la Côte-du-Sud.

Les Gaulois participaient au Bol D’Or pour une première fois depuis 1976. Ce sont des victoires éclatantes qui les ont menés jusqu’au match ultime. Une première rencontre remportée 48-42 en prolongation face au Collège Ahuntsic, ainsi qu’une deuxième de 49 à 27 contre le Collège Champlain Saint-Lambert marquée par les quatre touchés du Magnymontois Samuel Roy. Lors de la grande finale, au terme de la première demie, seulement 10 points séparaient les Gaulois des Griffons. Dans la deuxième moitié, les Gaulois ont montré de l’adversité avec un touché de Samuel Roy, mais des blessures de joueurs clés sur la ligne offensive sont venues compliquer la tâche. L’Outaouais a pesé sur l’accélérateur avec trois touchés. L’expérience restera toutefois inoubliable pour le quart-arrière et natif de Berthier-sur-Mer, Olivier Godbout qui jouait son dernier match de football collégial. « Ce n’est pas le résultat qu’on espérait. Je suis sûr que tout le monde s’est donné et je pense que c’est dans les circonstances, c’est ce qui a fait qui n’a pas marché. Ils étaient peut-être plus prêts que nous. Si on avait joué dimanche à la place de samedi, peut-être que ça aurait été », indique-t-il quelques heures après l’issue de la rencontre.

Une saison au sommet

Les Gaulois ont tout raflé sur leur passage en saison régulière dans la division nord-est avec une production de 233 points et 101 points accordés, faisant d’eux la meilleure équipe en défensive parmi les 13 équipes collégiales division 3. La formation de Marc Chouinard a pu compter sur 10 joueurs des MRC de Montmagny et L’Islet. Justin Roy aura sorti son épingle du jeu. Avec ses 53 réceptions pour 689 verges et 7 touchés, il s’est inscrit comme le meilleur receveur de passe en division 3 de la province.

Le meilleur joueur du circuit natif de Berthier

Olivier Godbout a aussi été impressionnant avec ses 16 passes de touchés pour 1609 verges par les aires. Il a d’ailleurs été nommé le joueur par excellence de la section Nord-Est. « Je pense que j’ai été capable d’élever mon niveau d’un cran en regardant plus de vidéos et en demandant plus de conseils. Ça a payé au bout du compte. [...] Ça fait depuis le primaire que je joue avec Mathis et Justin, et je sais déjà où ce qu’ils vont être sans le savoir. Ça m’a aidé à ce que je m’améliore », explique celui qui devait arrêter le football à la fin de la saison dernière. Mathis Bilodeau, également de Berthier-sur-Mer, a bien produit pendant la saison avec un total de quatre touchés pour un total de 284 verges à la réception.

Un retour éclatant pour Samuel Roy