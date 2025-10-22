Quatrième victoire consécutive des Grizzlys Benjamins

L’équipe benjamine des Grizzlys de l’École secondaire Louis-Jacques Casault était de passage sur le terrain du Cégep de Lévis, le samedi 18 octobre dernier, puis les Magnymontois ont remporté un quatrième match consécutif en disposant des Corsaires au compte de 54 à 0.

« Ce fut un excellent match, car l’équipe commet de moins en moins d’erreurs, ce qui facilite grandement le jeu. Il reste toutefois un point important à corriger, soit les pénalités. Encore une fois, l’équipe a accumulé plus de 100 verges de pénalités, notamment pour rudesse et retenue », explique l’entraîneur-chef, Jean Scherrer.

L’entraîneur-chef ajoute néanmoins que son équipe devra « corriger cette situation avant d’affronter de très bonnes équipes. »

Malgré tout, l’attaque des Grizzlys a une fois de plus franchi le cap des 420 verges gagnées pour une quatrième rencontre consécutive.

Les deux quarts-arrière ont complété huit passes sur 13 pour des gains de 143 verges. Les porteurs de ballon ont couru 19 fois pour un total de 336 verges au sol.

En effet, Lambert Cloutier, Adam Gagnon-Girard et Ludovick Proulx se sont particulièrement illustrés, marquant quatre touchés au sol. Les autres marqueurs ont été Alexis Tremblay et Benjamin Lemieux sur des jeux de passe.

En défense, Zachary Robin, Estéban Asselin et Nathan Laliberté ont réalisé 17 plaqués à eux trois. William Dagenais et Estéban Asselin ont chacun réussi une interception, tandis qu’Adam Gagnon-Girard a effectué un recouvrement de ballon, empêchant ainsi les Corsaires de marquer le moindre point.