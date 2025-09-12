Football scolaire : Les Grizzlys s’inclinent en lever de rideau

Encore peu expérimentés, les jeunes Grizzlys ont découvert ce qu’implique réellement un match officiel.

« Tu as beau répéter à l’entraînement ce qu’il faut faire, tant que tu ne l’as pas vécu, c’est difficile à comprendre », explique l’entraîneur-chef des Grizzlys, Jean Scherrer.

La nervosité était palpable pour ce premier duel. En effet, chacun voulait bien faire, mais face à une équipe plus aguerrie, les joueurs ont parfois oublié les principes de base enseignés depuis le début du camp d’entraînement, selon Jean Scherrer.

L’attaque a tout de même montré de belles séquences en réussissant à faire avancer le ballon, mais la défense, encore très jeune et inexpérimentée, a souffert face à l’offensive des Phénix.

« Les jeunes étaient dépassés par moments, ils ne savaient pas toujours comment réagir pour arrêter l’attaque adverse. La bonne nouvelle, c’est que ça ne peut qu’aller mieux, nous ne pouvons que progresser », ajoute l’entraîneur-chef.

Le prochain match des Grizzlys juvénile aura lieu le samedi 13 septembre à 9h00, au terrain multisport Laprise de Montmagny, où ils affronteront les Wisigoths du Collège Sainte-Anne de La Pocatière.

De leur côté, les Benjamins feront leurs débuts le dimanche 14 septembre à 9h00 lors du jamboree de début de saison à Montmagny.

Pour l’occasion, cinq équipes seront présentes et il y aura de courtes rencontres entre chacune des formations.

Or, la véritable saison de l’équipe benjamine commencera le jeudi 18 septembre à 19h30, toujours à Montmagny, face à l’Escouade de Charles-de-Bellechasse.