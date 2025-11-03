Une semaine chargée en deux teintes pour l’Everest

D’abord à Saint-Jérôme, l’Everest a ouvert la marque grâce à Thomas Lacroix qui a enfilé son second de la présente campagne, mais les locaux ont répliqué avec deux filets vers la fin de la première période.

Les Sudcôtois ont repris les devants en période médiane, alors que Mathieu Bêty avec son premier et Antoine L’Italien avec son huitième, ont déjoué le cerbère adverse pour porter la marque à 3-2. Or, encore une fois, les Panthères ont comblé l’écart avec un filet en avantage numérique.

Lors du dernier vingt, les rivaux ont chacun enfilé un but, dont celui de Victor Poulin pour l’Everest. Avec une égalité de 4-4, les deux formations se sont dirigées en prolongation et William Legault a scellé l’issue de la rencontre en faveur des Panthères avec son 13e de la présente campagne.

Dans la défaite, Alexandre Lauzier a arrêté 44 des 49 tirs dirigés vers lui.