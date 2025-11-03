Une semaine chargée en deux teintes pour l’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud a terminé une semaine chargée en match avec une fiche de deux défaites et une victoire. Ils ont d’abord baissé pavillon en prolongation, mercredi, contre les Panthères de Saint-Jérôme au compte de 5-4, puis les Sudcôtois ont vaincu l’Indigo de Granby au compte de 5-2, vendredi, et ils se sont inclinés à la maison, dimanche après-midi, contre les Cobras de Terrebonne par la marque de 4-2.
D’abord à Saint-Jérôme, l’Everest a ouvert la marque grâce à Thomas Lacroix qui a enfilé son second de la présente campagne, mais les locaux ont répliqué avec deux filets vers la fin de la première période.
Les Sudcôtois ont repris les devants en période médiane, alors que Mathieu Bêty avec son premier et Antoine L’Italien avec son huitième, ont déjoué le cerbère adverse pour porter la marque à 3-2. Or, encore une fois, les Panthères ont comblé l’écart avec un filet en avantage numérique.
Lors du dernier vingt, les rivaux ont chacun enfilé un but, dont celui de Victor Poulin pour l’Everest. Avec une égalité de 4-4, les deux formations se sont dirigées en prolongation et William Legault a scellé l’issue de la rencontre en faveur des Panthères avec son 13e de la présente campagne.
Dans la défaite, Alexandre Lauzier a arrêté 44 des 49 tirs dirigés vers lui.
Dans son second duel sur la route, l’Everest a cette fois-ci concédé le premier but à l’Indigo de Granby. Résilient, le capitaine des Sudcôtois, Tommy Bouchard, a enfilé son second de la campagne pour créer l’égalité.
Lors du second vingt, Noah Woodard a consolidé l’avance des visiteurs avec son septième, puis en début de troisième période, Xavier Fournier à porter la marque à 3-1 avec son neuvième. Or, les locaux ont tenté de revenir de l’arrière avec un filet de Samuel Dion, mais l’Everest a enchaîné avec deux autres buts de Tommy Bouchard et d’Anthony Hamelin pour porter la marque finale à 5-2 en faveur de l’Everest.
Alors que l’Everest concluait sa semaine chargée, dimanche soir, à la maison contre les Cobras de Terrebonne, les Sudcôtois ont profité de l’occasion pour s’inscrire au pointage en premier par l’entremise de Matthias Laflamme avec son troisième de la campagne, mais quelques instants plus tard, Charles-Olivier Barrette a réduit l’écart. Malgré tout, le vétéran de l’Everest, Anthony Hamelin, a redonné les devants à son équipe avec un but en fin de période, lors d’un désavantage numérique.
Or, les deux autres périodes furent l’affaire des Cobras de Terrebonne. En effet, Philippe Gilbert en deuxième période, Noah Olmedo-Matte et Justin Duval en troisième période ont cogné les derniers clous dans le cercueil des Sudcôtois pour l’emporter au compte de 4-2.
Dans la défaite, Alexandre Lauzier s’est distingué avec une performance de 40 arrêts sur 43 tirs, alors que le désavantage numérique de l’Everest a inscrit un but, et a terminé la joute en étant cinq en six.