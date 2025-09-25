Football scolaire : nouvelle défaite pour les Grizzlys Juvéniles

Les Grizzlys ont subi une défaite de 36 à 13 face aux Corsaires de l’école secondaire Pointe-Lévy, le samedi 20 septembre dernier.

Malgré ce revers, il s’agit sans doute de la « meilleure performance offensive de la saison », selon l’entraîneur-chef des Grizzlys, Jean Scherrer.

L’attaque a su garder le ballon et a accumulé plusieurs verges au sol. Toutefois, le manque d’efficacité dans la finition a coûté cher, puisqu’il a été difficile de concrétiser les jeux.

En défense, l’équipe a peiné à s’ajuster aux stratégies de l’adversaire, ce qui a mis en évidence l’inexpérience d’une formation encore jeune. En revanche, les unités spéciales se sont illustrées.

En effet, Xavier Gamache a totalisé plus de 95 verges sur des retours de bottés d’envoi. De son côté, le botteur de précision, Maxime Landry, a réussi son premier placement sur une distance de 34 verges, puis les botteurs de dégagement, Édouard Dagenais et Émile Gosselin, ont maintenu une moyenne de 35 verges par botté.

Les performances individuelles

Concernant les performances individuelles, le quart-arrière des Grizzlys, Émile Gosselin, a bien distribué le ballon, lançant une passe de touché de 15 verges à Adu Pauo-Marie Gnamien. Il a également inscrit un touché au sol sur une course de 15 verges.

En défense, Médéric Blouin et William Dionne ont chacun réussi une interception, tandis que Juan Castillo a recouvré un ballon échappé, puis Louis-Philippe D’Amours s’est distingué avec 7,5 plaqués, ce qui en fait le meilleur défenseur du match.

Les Grizzlys Juvéniles disputeront leur prochain match à Montmagny, le vendredi 10 octobre prochain à 19h, face à St-Patrick’s HS.