Quatre différents joueurs de l’Everest touchent la cible dans la victoire à Granby

Dès le début de la rencontre avec moins d’une minute de jouée, la jeune recrue sudcôtoise, Thomas Jalbert-Bernier, a fait vibrer les cordages pour son quatrième de la campagne. Résilient, Liam Coutu a réussi à vaincre Alexandre Lauzier, lui qui a arrêté 41 des 42 tirs qu’il a reçus. Or, le joueur de l’heure chez l’Everest, Noah Woodard, a continué sur sa lancée en enfilant son 18e de la saison, et ce, lors d’un avantage numérique pour porter le pointage à 2-1 pour l’Everest après une période.

Après un second vingt plutôt calme entre les deux formations, les esprits se sont quelque peu échauffés en fin de match. En effet, le vétéran joueur de centre de l’Everest, Anthony Hamelin, a écopé d’une inconduite de partie pour abus verbal envers les officiels, puis l’entraîneur de L’Indigo, Scott Colosimo, a écopé d’abus verbal envers les officiels et d’inconduite grossière pour tourner le match en dérision.

Malgré tout, au début de la troisième période, Félix Doyon a enfilé son second de la présente saison, puis sur ce but, Marc-Antoine Dupont a enregistré son premier point dans le circuit Figsby.

En fin de rencontre, dans un filet désert, Victor Poulin a enfilé son 12e de la saison pour sceller l’issue de la rencontre et permettre aux siens de retraiter à Montmagny avec une victoire au compte de 4-1.

Grâce à ce gain, l’Everest est toujours détenteur du 7e échelon avec une fiche de 12 victoires, 12 défaites, une en prolongation et deux en tirs de barrage pour 27 points en 27 parties. La troupe de Raphaël St-Laurent a le même nombre de points que les sixièmes au classement, les Prédateurs de Joliette, mais avec un match de joué de plus.

La prochaine rencontre de la Côte-du-Sud est prévue pour le vendredi 12 décembre au Centre Sportif Paul-de-la-Sablonnière à 20 h, pour faire face au Titan de Princeville, les derniers au classement du Junior AAA. Pour conclure sa fin de semaine, l’Everest ira du côté de Gatineau, dimanche après-midi, pour affronter les Flames.