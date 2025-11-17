Le Décor Mercier s’amuse contre le Familiprix

Dès le début de la rencontre, les visiteurs se sont inscrits au pointage, mais les Magnymontois ont répliqué avec une poussée de deux buts par l’entremise de Jean-Daniel Gauthier et de Benjamin Bélanger.

Comme en première période, le Familiprix a enfilé le premier lors du second vingt, mais le Décor Mercier a ouvert les valves avec quatre buts coup sur coup. En effet, François Gagnon a complété son doublé, tandis qu’Étienne Blais et Justin Bernier ont enfilé leur premier du match pour porter le pointage à 6-2.

Lors du dernier tiers, l’un des joueurs du Familiprix a été expulsé de la partie pour abus verbal envers les officiels, puis les Magnymontois ont inscrit un septième filet dans un filet désert en fin de match pour remporter la joute au compte de 7-2.

Dans la victoire, Antoine Coulombe a été intraitable avec une performance de 46 arrêts sur 48 tirs. Ainsi, le Décor Mercier a maintenant une fiche de quatre victoires et deux défaites pour huit points avec trois matchs en main sur les Plastiques Moore de Saint-Damien qui occupent le deuxième rang de la division est.

Le prochain duel du Décor Mercier est prévu pour le samedi 22 novembre, alors que l’équipe sera sur la route pour affronter les Plastiques Moore de Saint-Damien.

Le Pavage Jirico s’incline

À l’occasion de son seul duel de la fin de semaine, le Pavage Jirico affrontait les Hunters de Saint-Prosper sur la route pour tenter de poursuivre sa domination dans la division est.

Or, ce sont les Hunters qui ont enfilé le premier de la partie, et ce, dès le début de la rencontre. Résilients, les joueurs de Saint-Jean-Port-Joli ont répliqué avec trois buts coup sur coup en fin de première période, dont deux de Jean-Sébastien Boudreault et l’autre de Mathieu Bélanger.

Malgré tout, la chaîne a débarqué pour le Pavage Jirico lors des deux périodes suivantes. Vincent Blackburn a enfilé son premier pour Saint-Jean-Port-Joli, mais les Hunters ont effectué cinq buts, dont l’un en avantage numérique et un autre en désavantage numérique pour remporter le duel au compte de 6-4.

En deuxième période, Jason Faucher a tenté de brasser ses troupes en se battant contre Nickolas Morin, mais en vain.

Dans la défaite, le cerbère affilié du Pavage Jirico, Christopher Marin, a arrêté 12 des 18 tirs qu’il a reçus.

Par ailleurs, malgré le revers, Saint-Jean-Port-Joli détient toujours la première position de la division est avec sa fiche de cinq victoires et deux défaites pour dix points.

Une semaine chargée attend le Pavage Jirico, alors que l’équipe sera en action le vendredi 21 novembre à domicile contre les Éperviers de Saint-Charles à 20h45, puis le dimanche 23 novembre sur la route à Saint-Joseph contre le Familiprix, dès 14h00.