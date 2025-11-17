Une fin de semaine au sommet pour l’Everest

« Je suis très content de la façon dont mes joueurs se sont comportés à Joliette, puis à la maison contre le Titan. Ce n’est pas un calendrier facile, on a joué beaucoup de matchs dans les dernières semaines. [...] Les joueurs ont sorti fort à Joliette, malgré qu’on ait été en déficit de deux joueurs à l’attaque, puisqu’on a joué avec neuf attaquants », explique l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent.

Pour entamer sa semaine, les Sudcôtois se sont déplacés pour affronter leurs rivaux, soit les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Les visiteurs se sont inscrits à la marque en premier, par l’entremise du vétéran Noah Woodard en avantage numérique pour son huitième de la campagne.

Lors du second vingt, l’Everest a doublé son avance avec le premier de Félix Doyon avec moins d’une minute de joué. Or, en l’espace de quelques secondes, les Condors ont nivelé la marque, dont un but en supériorité numérique, mais le vétéran défenseur de l’Everest, Tristan Dassylva a redonné l’avance aux siens avec son cinquième. Résilients, les Beaucerons ont déjoué le cerbère sudcôtois William Leclerc à deux reprises pour retraiter au vestiaire avec l’avance au compte de 4-3.

Lors du dernier tiers, les Condors ont ajouté deux autres buts, dont l’un en avantage numérique pour s’emparer de la victoire par la marque de 6-3. Dans la défaite, William Leclerc a arrêté 53 des 59 tirs dirigés vers lui.

Rebondir à Joliette

« Discipline », était le mot d’ordre contre les Prédateurs de Joliette, selon Raphaël St-Laurent. La veille contre les Condors, les Sudcôtois ont terminé la soirée avec une performance de 4 en 7 en désavantage numérique.

Les visiteurs ont inscrit le premier filet, alors que celui qui a célébré son 100e match dans le circuit Figsby contre les Condors, Tommy Bouchard, a enfilé son septième, et ce, en avantage numérique.

Le capitaine de l’Everest a complété son doublé en première période, mais lors des deux occasions, les Prédateurs ont nivelé la marque.

Le mot d’ordre de Raphaël St-Laurent n’a pas été respecté en deuxième période, alors que sa troupe s’est retrouvée au cachot à cinq reprises. Malgré tout, Matthias Laflamme a donné l’avance aux siens avec son quatrième de la campagne.

Lors du dernier vingt, les locaux ont rapidement nivelé la marque 3-3, mais Antoine L’Italien avec son dixième et Tommy Bouchard pour compléter son tour du chapeau dans un filet désert ont donné la victoire à l’Everest au compte de 5-3.

« Je pense que la blessure à Tommy Bouchard lui a fait du bien, affirme en blaguant Raphaël St-Laurent. Sans farce, il joue du très bon hockey, il est impliqué des deux côtés de la patinoire, il bouge ses pieds et il protège bien le disque en amenant des rondelles au filet. »

Un triomphe à la maison

De retour à domicile dimanche, Antoine Carbonneau a soulevé les 239 spectateurs magnymontois avec son deuxième de la campagne. Or, les visiteurs ont nivelé le pointage, mais Antoine L’Italien a redonné l’avance aux siens avec son 11e de la présente saison.

Lors du second vingt, les vétérans de l’Everest ont donné une confortable avance de trois buts, gracieuseté de Victor Poulin et de Xavier Fournier pour leur 10e et 11e de la campagne.

Pour compléter le dernier tiers, le Titan a enfilé un second but, mais Antoine L’Italien a encore une foiss sonné la charge pour donner la victoire à son équipe au compte de 5-2.

Grâce à cette récolte de quatre points, l’Everest consolide sa sixième position avec un dossier de dix victoires, neuf défaites, une défaite en prolongation et deux revers en tirs de barrage pour 23 points.

Le prochain duel des Sudcôtois est prévu pour le jeudi 20 novembre, alors qu’ils recevront la visite des Prédateurs de Joliette, dès 19h30.