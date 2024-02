Julien Hébert s’éclate en Outaouais !

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque en première période. Serein Ntibashoboye a fait bouger les cordages pour une 16e fois. Sur ce but, Hébert a obtenu sa première passe de la soirée. Quelques instants plus tard, les Flammes ont profité d’un avantage numérique pour ramener les deux adversaires à la case départ.

En période médiane, l’attaque de la formation de Simon Labrecque était tout feu tout flamme. Cette dernière a fait scintiller la lumière rouge à trois reprises. Tout d’abord, Thomas Bégin a fait mouche avec l’avantage d’un homme avec l’aide de Julien Hébert. Par la suite, les unités spéciales ont fait encore des ravages, grâce au but de Dan Chrétien qui a placé la rondelle dans le dos de l’homme masqué des locaux. Toutefois, les Flammes ont répliqué avec une réussite. En toute fin de deuxième, Dan Chrétien a touché la cible pour une deuxième fois avec l’aide de Julien Hébert pour porter le pointage à 4-2. Au début du troisième tiers, Félix Gagnon a compté son premier but de l’année. Julien Hébert et Émile Côté ont été complices. William Bujold a tenté d’être une bougie d’allumage pour les Flammes en réduisant l’écart à deux filets, mais l’Everest a été en mesure d’éteindre la menace par la suite pour ainsi se sauver avec la victoire.

Au classement général, l’Everest est classé au 3e rang. L’équipe a deux points de moins que Beauce-Appalaches et Terrebonne qui en ont 58 en 40 matchs. Sur le plan individuel, Félix Riverain et Elliot Lavoie sont dans le top 10 des pointeurs du circuit, eux qui ont respectivement 61 et 62 points.

La prochaine rencontre de l’Everest aura lieu mercredi soir, à Saint-Jérôme contre les Panthères.