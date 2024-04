L’Everest de la Côte-du-Sud débutera la finale de la Coupe Napa vendredi, le 12 avril 2024, à l’aréna de Montmagny.

De plus, l’équipe annonce des nouveautés. Tout d’abord, la formation sudcôtoise organise un autobus pour les partisans qui souhaiteraient faire le voyage pour le match no.2 à Longueuil. Le tout au coût de 55$ pour le voyage incluant le billet pour la rencontre .Pour les matchs 4 et 6, le tout dépendra de la demande étant donné qu’ils auront lieu le vendredi 19 avril et mercredi 24 avril.

De plus, l’organisation, lors des matchs à domicile, annonce qu’il y aura deux concours lors des deux entractes de la joute avec des certificats-cadeaux à remporter. L’Everest, ayant l’avantage de la glace, a préconisé une série du type 1-1-1, faisant en sorte que la Côte-du-Sud jouera les matchs 1, 3, 5 et 7 à l’aréna de Montmagny. Quant à eux, les rencontres 2, 4 et 6 auront lieu au Colisée Jean-Béliveau, à Longueuil.

L’équipe qui remportera la finale représentera le Québec lors de la Coupe Centenaire, championnat national de hockey junior AAA, qui se déroulera à Oakville en Ontario du 9 au 19 mai prochain.

Voici l’horaire complet de la série:

Match no.1: Aréna de Montmagny, vendredi le 12 avril à 20h

Match no.2: Colisée Jean-Béliveau (Longueuil), dimanche le 14 avril à 16h

Match no.3: Aréna de Montmagny, jeudi le 18 avril à 19h30

Match no.4: Colisée Jean-Béliveau (Longueuil), vendredi le 19 avril à 19h30

Match no.5*: Aréna de Montmagny, dimanche le 21 avril à 18h

Match no.6*: Colisée Jean-Béliveau (Longueuil), mercredi le 24 avril à 19h30

Match no.7*: Aréna de Montmagny, vendredi le 26 avril à 20h

*Si nécessaire