L’Everest grimpe au classement

L’Everest de la Côte-du-Sud continue son bon début de mois de novembre. Après une victoire convaincante à Laval, les hommes de Simon Labrecque ont eu les dessus 4-3 sur la troisième position du classement général, les Panthères de Saint-Jérôme, dimanche, grimpant ainsi au 9e rang du classement général.

Après un début de saison non souhaité, les rencontres du mois de novembre vont bon train pour l’Everest. Les Magnymontois ont bombardé la cage jérômienne avec 47 tirs, tout en allant chercher des points essentiels pouvant les faire monter vers le top 5 du circuit éventuellement. « Ce sont des points importants. On a commencé la saison avec beaucoup de blessés. Je pense que les gars ont eu des défaites un peu frustrantes. Ils sont tombés dans le négatif. En fin de semaine, on voit un résultat positif. Il faut bâtir là-dessus », a souligné l’entraîneur-chef des Magnymontois, Simon Labrecque.

Tirant de l’arrière par un but en fin première, Félix Riverin a marqué son 11e de la saison tout en amenant tout le monde à la case départ. Les esprits se sont échauffés après le sifflet final du premier tiers. Le défenseur Nicolas Lamontagne s’est retrouvé au cachot en début de deuxième et les Panthères en ont profité pour prendre l’avance.

Deux buts sans réplique

Moins de six minutes plus tard, Jonathan Nteziyaremye a redirigé un tir de la pointe qui a surpris le cerbère des Panthères afin de niveler la marque. Félix Riverin a de nouveau pris les choses en main en décochant un boulet de canon à partir bondissant à partir de sa zone défensive pour prendre les devants pour une première fois dans la rencontre. Avec huit secondes à faire dans le deuxième vingt, Saint-Jérôme a fait preuve d’exécution en deux contre un avec en nivelant la marque.

L’Everest a pris le contrôle du dernier tiers en cognant à la porte à plusieurs reprises. Thomas Bégin a su concrétiser à mi-chemin avec tir précis dans la lucarne. Montmagny a tenu le fort jusqu’au sifflet final. « On a joué un de nos meilleurs matchs cette saison. On a eu le contrôle à cinq contre cinq à la majorité du match. On aurait pu marquer plus que quatre buts aujourd’hui. »

Les représentants de la Côte-du-Sud seront de retour devant leurs partisans, vendredi soir, alors que les Cobras de Terrebonne sont en visite.