L’Everest lessive son adversaire sur la route

Les joueurs offensifs des Magnymontois ont mené la charge pour venir à bout des Braves de Valleyfield. Le vétéran Félix Riverin a inscrit cinq points (deux buts et trois passes), tandis que Thomas Bégin a marqué à trois reprises, en plus de récolter une mention d’assistance.

Un bon départ

Dès les premières minutes, l’Everest a bénéficié d’un jeu de puissance. Il n’en fallait pas plus pour que Serein Ntibashoboye ouvre la marque et inscrive ainsi le premier but de Montmagny. Peu après, Thomas Bégin a inscrit ses 13e et 14e buts de la saison, portant l’avance des visiteurs à trois buts.

Au cours du deuxième vingt, une véritable avalanche de buts a déferlé sur les Braves. L’Everest a inscrit pas moins de quatre filets, dont un en infériorité numérique par Félix Riverin, et trois en avantage numérique par Thomas Bégin, Dan Chrétien et Alexandre Dallaire.

Une domination qui perdure

Dans le dernier tiers, la domination des Magnymontois en supériorité numérique s’est poursuivie. Noah Woodard a inscrit son quatrième but de la saison, et Félix Riverin a signé son 20e, chacun en avantage numérique, portant ainsi le pointage à 9-1 en faveur des visiteurs.

Lors de cette victoire, l’Everest a été parfait en désavantage numérique (3 en 3) tout en inscrivant un but. Du côté de l’avantage numérique, l’équipe a été particulièrement efficace, marquant six buts sur dix occasions.

Un bilan équilibré et des matchs en perspective

Avec ce triomphe, l’Everest occupe actuellement le 10e rang du circuit Figsby avec un dossier de 14 victoires, 14 défaites et une défaite en prolongation. Il est à noter que l’équipe de Montmagny possède plusieurs matchs en main sur ses adversaires.

Une grosse fin de semaine en vue

Malgré cette victoire, le travail ne fait que commencer pour les joueurs de l’Everest. Cette fin de semaine, ils seront de retour à l’aréna de Montmagny pour deux matchs importants : samedi, face aux Cobras de Terrebonne, puis dimanche, contre les puissants Condors du Cégep Beauce-Appalaches.