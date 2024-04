L’Everest mène la finale 2-0

La première partie de cette finale s’est déroulée à l’aréna de Montmagny devant une foule record pour l’Everest de la Côte-du-Sud, soit 1 535 spectateurs.

En fin de première période, le but initial de la rencontre a été marqué par Simon Laramée en avantage numérique. Il s’agissait de son septième but depuis le début des séries. Un but a ensuite été compté par l’équipe de Longueuil, mais Xavier Fournier a permis à l’Everest de reprendre les devants avant la fin de la première période. L’équipe a conservé cette avance pour le reste du match.

En deuxième période, Xavier Fournier a marqué son deuxième but de la rencontre. Elliot Lavoie a également réussi à atteindre le filet un peu plus tard dans la période, en avantage numérique.

Lors de la dernière période, trois joueurs de l’Everest ont permis à l’équipe d’agrandir l’écart entre les deux équipes, soit Jonathan Nteziyaremye, Thomas Bégin et Félix Riverin.

Le gardien de l’Everest, Gabriel Boissonneault, a bloqué 29 des 30 lancers qu’il a reçus au cours de la joute. Cette première rencontre s’est donc terminée 6 à 1 pour l’Everest.

Pour le deuxième match, la formation de Montmagny s’est déplacée du côté de Longueuil.

Aucun but n’a été marqué avant la deuxième période. Timothy St-Pierre, joueur de l’Everest, atteint finalement le filet pour la première fois de la rencontre. Dan Chrétien vient ensuite porter le pointage 2 à 0. Après avoir vu Samuel Rebelo réduire l’écart avec cinq minutes à écouler en période médiane, Mika Audibert riposte avec un autre filet pour l’Everest.

Lors de la dernière période, le Collège Français de Longueuil réussit à obtenir un autre point, mais trois autres buts de l’Everest comptés par Dan Chrétien, Thomas Bégin et Tommy Bouchard permettront à l’équipe de Montmagny de repartir à la maison avec la victoire.

Gabriel Boissonneault a bloqué 36 lancers sur 38 lors de cette rencontre qui s’est terminée 5 à 2 pour l’Everest de la Côte-du-Sud.

Le troisième match de la série sera à domicile pour l’Everest le jeudi 18 avril. L’équipe mène présentement 2 à 0 grâce à ses deux victoires. Il lui en manque deux pour mettre la main sur la Coupe NAPA.