L’ex-hockeyeur Gabriel Gagné écope de 28 mois de prison pour une agression sexuelle

Selon les informations rapportées par Dominique Lelièvre dans Le Journal de Québec, l’ancien espoir de deuxième ronde des Sénateurs d’Ottawa, Gabriel Gagné, a été condamné, le mardi 23 septembre au palais de justice de Montmagny, à 28 mois de détention dans un pénitencier fédéral pour une agression sexuelle commise en 2016.

Toujours selon les informations du journaliste, l’ex-hockeyeur affichait peu d’émotion et semblait nerveux avant le prononcé de sa sentence par le juge Hubert Couture. Après une entente entre les parties, Gabriel Gagné a pris le chemin des cellules. Par ailleurs, un jour sera retranché à sa peine, ce qui équivaut à sa détention provisoire le jour de son arrestation, puis il devra être inscrit dans le registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.

Un party qui tourne au chaos

La vie de la victime s’est brisée lors d’un party en juillet 2016, alors qu’elle était âgée de 20 ans. La jeune femme s’était retrouvée à la même soirée que Gabriel Gagné. Par la suite, l’ex-hockeyeur de 28 ans lui a tendu un piège en l’invitant à se rendre avec lui au sous-sol de l’habitation, en mentionnant « qu’une de ses amies n’allait pas bien ». C’est à ce moment qu’il a forcé la jeune femme à lui faire une fellation pour ensuite enlever le bas de son maillot de bain pour la pénétré, bien qu’elle le « suppliât de ne pas faire ça », selon les informations de Dominique Lelièvre.

D’autres démêlés avec la justice