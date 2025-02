Le Caron Industries prend l’avance 3-1

Les Magnymontois ont eu du succès sur les glaces adverses. Vendredi, ils ont eu le dessus 4-3 à l’aréna de Saint-Charles. Le lendemain, une période marquée par l’indiscipline les a coulés par la marque de 5-4. Ils se sont bien repris moins de

24 heures plus tard alors qu’ils ont creusé l’écart dans la série dans une victoire de 4-2 malgré l’absence de quelques éléments. « Le travail collectif a marché. C’est ce qui est fait qu’on a eu du succès toute la saison vendredi, c’était là, mais encore plus dimanche soir », explique l’entraîneur adjoint du Caron, Éric Bourget.

Même si la série semble entre les mains du Caron Industries, la discipline est le mot d’ordre du groupe d’entraîneurs. Les punitions ont fait mal durant la fin de semaine. Samedi, les représentants de la Côte-du-Sud ont été chassés à quatre reprises dans le deuxième tiers. Les Bellechassois ont su sauter sur l’occasion à une reprise sur l’unité spéciale offensive et ont profité de la baisse de régime en fin de période afin de prendre les devants. Dans le dernier tiers de cette rencontre, la troupe de Martin Guérette a joué du hockey de rattrapage, alors qu’ils ont ramené la joute à deux reprises à un but d’écart, mais impossible de revenir dans la rencontre. « On a encore sur le cœur celle de samedi. La deuxième période nous a coulés. L’indiscipline, c’est ce qui nous a fait mal », continue Éric Bourget