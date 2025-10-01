Le Décor Mercier aspire aux grands honneurs pour la présente saison

À l’approche de leur premier match prévu le 4 octobre prochain, le Décor Mercier, fort du retour de la majorité de ses joueurs et de son entraîneur-chef Jeff Dufour, espère connaître une bonne saison régulière dans l’optique d’un parcours en séries éliminatoires plus long que celui de l’an dernier.
« On se monte présentement une belle équipe pour compétitionner encore une fois cette année. L’année passée en saison régulière, on avait quand même terminé en deuxième position. On n’avait pas été récompensé en séries éliminatoires, mais en tant qu’entraîneur depuis plusieurs années, je n’avais jamais vu une équipe autant décimée par les blessures que ça. Donc, notre objectif c’est d’avoir une bonne saison régulière, de progresser de match en match pour arriver prêt pour les séries », admet l’entraîneur-chef du Décor Mercier, Jeff Dufour.
Pour ce faire, l’organisation a annoncé le retour de la grande majorité de ses joueurs comme Pierre-Luc Dion, Benjamin Fréchette, Benjamin Bélanger à la défensive, tandis qu’Étienne Blais, Jean-Daniel Gauthier, Justin Bernier, Samy Dubois et François Gagnon sont de retour en attaque.
Devant le filet, l’organisation a annoncé le retour Zachary Émond et de l’ancien de la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan, Antoine Coulombe.
« On a vraiment un beau mélange de vétérans, mais ils sont tous dans la fleur de l’âge, soit 26, 27, 28 et 29 ans. Donc, on s’attend à une belle saison. [...] On a toujours Olivier Coulombe qui n’est pas de l’alignement pour cause de blessure. On ne sait pas s’il sera de retour cette année, ça va être à suivre, c’est lui qui va décider », ajoute Jeff Dufour.
Le Décor Mercier a récemment tenu son camp d’entraînement en vue de la présente saison, puis l’organisation a eu une belle surprise lors d’une pratique. En effet, le frère d’Étienne Blais, qui a récemment signé avec les Canadiens de Montréal, Samuel Blais, est venu pratiquer avec l’équipe à l’aréna de Montmagny.
Par ailleurs, le Décor Mercier a conclu son calendrier présaison avec un duel contre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli à Clermont.
« Il y a plusieurs personnes qui se demandaient pourquoi on a joué à Charlevoix. Pour commencer, je suis originaire de là-bas, alors j’avais l’idée de faire des activités d’équipe avant que la saison commence. Donc, les joueurs ont joué au golf dans la matinée avant le match, puis ils ont aussi joué le lendemain au Club de golf Richelieu. Ça va être bon pour l’esprit d’équipe lors du début de saison », estime l’entraîneur-chef.
Alors que l’équipe continue d’annoncer les joueurs qui feront partie de l’édition 2025-2026 du Décor Mercier, les Magnymontois commenceront leur saison le 4 octobre prochain sur la route contre les Plastiques Moore de Saint-Damien.