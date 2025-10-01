Le Décor Mercier aspire aux grands honneurs pour la présente saison

« On se monte présentement une belle équipe pour compétitionner encore une fois cette année. L’année passée en saison régulière, on avait quand même terminé en deuxième position. On n’avait pas été récompensé en séries éliminatoires, mais en tant qu’entraîneur depuis plusieurs années, je n’avais jamais vu une équipe autant décimée par les blessures que ça. Donc, notre objectif c’est d’avoir une bonne saison régulière, de progresser de match en match pour arriver prêt pour les séries », admet l’entraîneur-chef du Décor Mercier, Jeff Dufour.

Pour ce faire, l’organisation a annoncé le retour de la grande majorité de ses joueurs comme Pierre-Luc Dion, Benjamin Fréchette, Benjamin Bélanger à la défensive, tandis qu’Étienne Blais, Jean-Daniel Gauthier, Justin Bernier, Samy Dubois et François Gagnon sont de retour en attaque.

Devant le filet, l’organisation a annoncé le retour Zachary Émond et de l’ancien de la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan, Antoine Coulombe.

« On a vraiment un beau mélange de vétérans, mais ils sont tous dans la fleur de l’âge, soit 26, 27, 28 et 29 ans. Donc, on s’attend à une belle saison. [...] On a toujours Olivier Coulombe qui n’est pas de l’alignement pour cause de blessure. On ne sait pas s’il sera de retour cette année, ça va être à suivre, c’est lui qui va décider », ajoute Jeff Dufour.