Le Caron Industries incapable de revenir face aux meneurs au classement

Le Lévy-Honda s’est occupé de prendre l’avance 2-0 après 23 minutes de jeu, deux buts consécutifs de Nicolas Carrier. Montmagny a aussitôt répliqué au second but du #13 des visiteurs. Trente secondes plus tard, Charles-Étienne Lemelin a montré qu’il n’avait pas perdu ses bonnes habitudes. Celui qui a marqué son 15e but de la campagne a profité de la complicité de Xavier Paré et Bryan Chabot pour niveler la marque à un seul but.

Les deux buts sans réponse de Nicolas Carrier ont donné des idées à ses coéquipiers. En fin de période médiane ainsi qu’en fin de troisième, ça a été le tour d’un des meilleurs pointeurs du circuit de répéter les actions de son coéquipier. Nathan Corriveau-Vir a creusé l’écart à trois buts. Le Caron Industries a continué de mener les tirs vers la cage du Lévy-Honda. Avant la fin de la rencontre, seul Bryan Chabot a été en mesure de trouver le fond du filet. Les Magnymontois ont été incapables de capitaliser sur les autres tirs vers la cage adverse.

Les représentants de la Côte-du-Sud se retrouvent au cœur d’un peloton de sept équipes, avec 32 points, un seul derrière Lotbinière. Le Caron tentera de prendre la quatrième position ainsi que sa revanche sur le Lévy-Honda, le vendredi 19 décembre. Il retrouvera ses partisans le dimanche 21 décembre lors de la visite du V-Boutin de Plessisville.

Rappelons également que la formation avait tenu une partie où l’ensemble des bénéfices aidera la Maison d’Hélène. Avant la rencontre, l’organisation a procédé à la somme d’argent amassée. Avec la contribution de l’entreprise Caron Industries et celle des 400 partisans sur place, 13 000$ viendront en aide à cette maison qui offre des soins de fin de vie spécialisés ainsi que de l’accompagnement aux personnes en fin de vie ayant un pronostic de moins de deux mois ainsi que de l’accompagnement pour leurs proches, et ce tout à fait gratuitement.