Le Décor Mercier vise les grands honneurs

« Lorsque j’ai accepté le poste d’entraîneur-chef du Décor Mercier, mon objectif était clair : remporter la coupe. Tous les joueurs veulent gagner, et ils savent que le parcours ne sera pas facile. Cependant, nous savons que si nous performons à la hauteur de nos capacités, un championnat est à notre portée », affirme Jean-François Dufour, entraîneur-chef du Décor Mercier.

Des cerbères à la hauteur des attentes

Deux jeunes gardiens ont défendu la forteresse magnymontoise lors de la première moitié de saison, et Jean-François Dufour se réjouit du travail accompli par ceux-ci. « Jonathan Labrie a connu un lent départ, mais nous avons été patients avec lui, car nous savions que son talent finirait par ressortir. Depuis six matchs, il joue comme un numéro un et cela se reflète dans les résultats de l’équipe. Quant à Zachary Emond, je pense qu’il est une belle surprise cette année. En trois départs, il a autant de victoires avec de solides performances. Nous avons vraiment un excellent duo de gardiens. »

L’entraîneur-chef du Décor Mercier peut aussi compter sur deux joueurs dans le top cinq des meilleurs pointeurs du circuit pour mener son attaque. Olivier Coulombe est en tête du classement avec 30 points en 10 matchs. De son côté, le nouvel attaquant des Magnymontois, Sammy Dubois, occupe la 4e place avec 22 points en 12 matchs. « L’acquisition de Sammy Dubois est un vol de la part de notre directeur général. C’est un véritable cadeau pour nous. Sammy dépasse nos attentes, avec 10 buts et 12 passes. C’est un petit joueur avec une excellente éthique de travail, toujours à 100 %, et il n’hésite jamais à aller dans les coins. »

Un point à améliorer

Malgré la 3e position au classement général, Jean-François Dufour estime que son équipe doit encore perfectionner un aspect pour continuer à progresser dans la deuxième moitié de la saison régulière. « Notre désavantage numérique peut être efficace par séquences, mais aussi moins performant par moments. Nous devons donc chercher à stabiliser cette facette du jeu. En revanche, notre avantage numérique est au premier rang de la ligue. » Cette saison, les joueurs du Décor Mercier ont inscrit quatre buts alors qu’ils évoluaient en infériorité numérique.

La prochaine rencontre du Décor Mercier aura lieu le vendredi 3 janvier à l’aréna de Montmagny, contre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, dès 20 h 30. Il ne reste plus que huit matchs au calendrier régulier pour cette saison.