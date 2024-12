Le Tournoi international de Hockey pee-wee de Québec se déroule au Centre Vidéotron du 12 au 23 février 2025. Il s’agit du plus grand tournoi de hockey de cette catégorie au monde. En 2024, des équipes provenant de 18 pays différents y ont pris part.

En 2020, les Alliés de la catégorie BB avaient pu prendre part à cette compétition et l’avaient même remportée. Il s’agit toutefois de la première fois que la catégorie AA réussit à se qualifier. L’entraineur-chef, Léopold Gagné, affirme qu’il ne croyait pas au départ que l’équipe avait le potentiel d’être sélectionnée, mais que les joueurs ont rapidement démontré leur détermination et leur talent. « C’est un objectif d’équipe qu’on s’était fixé en début d’année. C’est quand même le plus gros tournoi mondial de hockey pee-wee et c’est chez nous au Québec que ça se passe. Nous sommes privilégiés de pouvoir y assister. »

L’entraineur témoigne que les jeunes sont très excités de pouvoir participer. Il ajoute qu’il partage leur but ultime de remporter le tournoi dans la catégorie AA, mais qu’il est aussi important de leur faire comprendre que seulement le fait de se qualifier pour une aussi grande compétition est déjà un exploit. Il spécifie que plusieurs équipes s’associent ailleurs au Québec afin d’avoir une meilleure chance de se classer, mais que les Alliés ont réussi à le faire sans avoir recours à cette solution.

Les joueurs ont encore un moment pour se préparer avant le tournoi de la mi-février. M. Gagné mentionne qu’il souhaite miser sur l’amélioration du jeu d’équipe, car les jeunes ont beaucoup de talent, mais que la synergie n’est pas toujours à son maximum. Il se montre toutefois confiant d’avoir un groupe qui saura se démarquer devant plusieurs équipes d’un peu partout dans le monde.