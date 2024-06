Le Montel de Montagny dominant à domicile

L’équipe magnymontoise était de retour à la maison, à la suite de sa très bonne performance de la semaine dernière à Lévis. La formation de Montmagny n’a pas déçu ses partisans avec un gain de 8-1.

Une grande variété de joueurs se sont inscrits au pointage. Les coéquipiers, Mohamed Larbi Chammam et Chafik Gharbi ont inscrits leur premier filet de la saison. Quant à eux, Jérémy Messervier-Michaud et Alexis Parent ont réussis leur seconde réalisation de la présente campagne. Tandis que, Félix-Antoine Vézina et Michael Robichaud ont marqués à deux reprises dans la rencontre.

La prochaine joute est mardi le 18 juin, alors que le Montel de Montmagny sera sur la route pour y affronter le CS Trident. L’équipe magnymontoise détient toujours la première position du circuit de division 3.