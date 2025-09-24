Le Montel en finale pour la première fois de son histoire

Du côté des marqueurs du Montel, Ali Elgass a continué sa domination à ce chapitre avec un autre triplé. De son côté, Samy Allaf a enfilé deux buts, tandis que Chafik Gharbi et Jérémie Messervier-Michaud ont chacun inscrit un filet pour permettre au Montel de se qualifier en finale des séries éliminatoires de la catégorie senior division 5 masculine.

Par ailleurs, grâce à son doublé contre le Johnny Dramas FC, Samy Allaf a obtenu le titre de joueur du match Sports Experts Montmagny.

Le match de la finale est prévu pour le mardi 30 septembre au terrain multisport Laprise de Montmagny, alors que le Montel retrouvera ses plus grands rivaux du calendrier régulier, soit Chaudière-Ouest D5 AF.

Les deux formations se sont affrontées plutôt cette saison et le Montel avait eu le dessus au compte de 4-1. Dans la victoire, Ali Elgass avait enfilé trois buts, tandis que Michael Robichaud avait inscrit le quatrième filet des Magnymontois.