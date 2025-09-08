Le Montel perd sa fiche parfaite... lors du dernier match de la saison

Malgré cette défaite, Le Montel était déjà assuré de terminer au premier rang de la Ligue de soccer masculine de division 5.

Par ailleurs, l’identité de l’adversaire des Magnymontois pour la première ronde des séries éliminatoires reste à déterminer. Le vainqueur du match de barrage, disputé le mardi 9 septembre entre le Mustang de Pont-Rouge et le Nocturne de Saint-Raymond, se mesurera au Montel.

Le premier match des séries éliminatoires du Montel est prévu pour le mardi 16 septembre prochain, à 20 h, sur le terrain multisport Laprise de Montmagny.