Le Montel s’incline en grande finale des séries éliminatoires

Dès le coup d’envoi, le rythme du match a été soutenu. Les deux formations ont multiplié les occasions de marquer, mais c’est finalement Chaudière-Ouest qui a ouvert le pointage, prenant les devants 1-0 à la mi-temps.

Lors de la seconde mi-temps, les Magnymontois ont encaissé un second filet à l’adversaire. Or, après ce but, il y a eu un certain regain d’énergie, puisque le Montel a enfilé deux buts coup sur coup, dont un d’Ali Elgass sur un coup franc pour créer l’égalité et envoyer les deux formations en temps supplémentaire.

Malgré deux périodes supplémentaires, aucune des équipes n’a su faire la différence, menant à une séance de tirs au but. Chaudière-Ouest a réussi chacun de ses tirs, tandis que le Montel a échoué à une reprise. Lors du cinquième et dernier tir de Chaudière-Ouest, le gardien Mohammed Ounacer devait absolument réaliser l’arrêt pour garder son équipe en vie.

Le premier arrêt a été refusé par l’officiel, qui a jugé que le gardien s’était avancé trop tôt. Le tir a donc été repris, et cette fois, le joueur de Chaudière-Ouest a trouvé le fond du filet, scellant la victoire.

Après avoir remporté la joute, les joueurs adverses ont célébré devant les partisans magnymontois en enlevant leurs chandails, alors que quelques joueurs du Montel se sont dirigés vers l’officiel provocant un véritable tumulte pour conclure la saison 2025.